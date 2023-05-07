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7 Mayıs 2023
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Kılıçdaroğlu ailesi, Akşener ailesini ziyaret etti

Alaturka Online
Alaturka Online
Gündem

Selvi Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından bu akşam bir mesaj yayınladı ve Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i bugün evinde ziyaret ettiklerini duyurdu. Selvi Kılıçdaroğlu; Kemal Kılıçdaroğlu, Meral Akşener ve Tuncer Akşener’in bulunduğu fotoğrafı şu notla birlikte yayınladı:

“Kıymetli Akşener ailesine misafirperverlikleri için teşekkür ederim. Bugün tanık olduklarımıza rağmen güzel bir geceydi. Bu ülkenin huzura, sevgiye ve kardeşliğe çok ihtiyacı var. Bahar geliyor.”

Alaturka Online
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