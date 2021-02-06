Kılıçdaroğlu AKP engelini böyle ifşa etti! Erdoğan’a flaş çağrı! “Bütün kahveciler izlesin!”





CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu İzmir'de Çiğli Tramvayı Temel Atma Töreni'nde konuştu. Kılıçdaroğlu CHP'li Konak Belediyesi'nin kahvecilere yardım yapmak için belediye meclisine getirdiği karara AKP'lilerin karşı çıktığını belirterek AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çağrı yaptı. Kılıçdaroğlu "Erdoğan'a sesleniyorum. Neden kahvecilere yardım yapılmasına AKP'liler karşı çıkıyor. Bunu açıklayın. Hangi gerekçe ile karşı çıkıyorlar?" dedi. BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join #kemalkılıçdaroğlu #chp #izmir #receptayyiperdoğan #akp #akparti #konakbelediyesi #kahveci #kahveciler #kahvehaneciler #ekonomi #chpbelediyeleri #tunçsoyer #çiğli #haber #siyaset #politika #canlıyayın #yurttaştv

Advertisements