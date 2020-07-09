Kılıçdaroğlu AKP’lilere seslendi… Bu konuşmayı herkes izlesin!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu TBMM’de düzenlenen partisinin grup toplantısında konuştu.

Kılıçdaroğlu “Geçenlerde Ak Partili bir kadın aynen şunu söyledi: Bu millet size parasını verdi, malını verdi, canını verdi ama sen bu millete bir huzur veremedin. Doğru mu doğru. Bu millete bir huzur bile veremedin. Sarayda oturanlar ahtapottur. Bir başı var. Bol miktarda kolu var. Vantuzları millete yapışmış durumda. O ahtapotlardan hesap sormak bu milletin görevidir. Ahtapotlardan bu milletin kurtulması lazım” dedi.

Kılıçdaroğlu Türkiye’nin 1 günde ödediği faizin 48 milyon 703 bin dolar olduğunu söyledi, sosyal devlet vurgusu yaptı.

İktidarın muhalefet üzerinde baskı kurduğunu belirten Kılıçdaroğlu “Ne kadar baskı kurarsan kur gidicisin. Millet sizden bıktı” dedi.

Kılıçdaroğlu ATV’nin yayınları hakkında 90 bin şikayet olmasına rağmen bir tek dosyanın bile görüşülmediğine dikkat çekti.

Ayakkabı kutusunda rüşvet alan bakanların olduğunu hatırlatan Kılıçdaroğlu Egemen Bağış’ı sert sözlerle eleştirdi. Egemen Bağış üzerinden AKP’lilere yüklenen Kılıçdaroğlu “Allah’ın kelamıyla dalga geçen adamı alkışladılar, büyükelçi yaptılar” dedi.

Kılıçdaroğlu Meclis Başkanı Mustafa Şentop’a da tepki gösterdi.

Kılıçdaroğlu çoklu baro düzenlemesiyle ilgili yazdığı yazından dolayı TBMM tarafından hakkında suç duyurusunda bulunduğu SÖZCÜ yazarı Yılmaz Özdil’e destek verdi.