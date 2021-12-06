CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu TBMM Genel Kurulu'nda AKP iktidarını sert sözlerle eleştirdi. Konuşmasına tepki gösteren AKP milletvekilleri ile tartışan Kılıçdaroğlu el hareketi sonrası Meclis karıştı. Kılıçdaroğlu konuşmasında "Bu bütçe Türkiye Cumhuriyet Devleti'ne yapılmış bir kumpas bütçesidir. Bu bütçeye hayır diyeceğiz. Allah'ın izniyle bunları göndereceğiz" dedi. #kemalkılıçdaroğlu #tbmm #canlıyayın #chp #meclistv #haber #siyaset #politika #yurttaştv
Anasayfa Alaturka Online Kılıçdaroğlu AKP’lilerle tartıştı! El hareketi sonrası Meclis karıştı!