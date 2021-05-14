Kılıçdaroğlu Akşener ve Demirtaş’tan flaş erken seçim çağrısı! Erdoğan’a yanıt verdiler!





Kılıçdaroğlu Akşener ve Demirtaş'tan erken seçim çağrısı AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Sıkıntıya düşen esnafımız, çalışanımız olduysa hepsinden helallik istiyoruz" açıklamasına muhalefet liderleri tepki gösterdi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş erken seçim çağrısında bulundu. İşte o açıklamalar… Kılıçdaroğlu – Helalleşelim kesinlikle. Türkiye için erken seçim çağrısı yapıyorum. Seçim! Hemen! #HemenSeçim Akşener – Sayın Erdoğan

sen unutmuş olabilirsin ama, siyasetçi milletiyle kürsülerde değil, sandıkta helalleşir.

Madem helalleşmek istiyorsun, korkma, getir sandığı helalleşelim.

Zor durumdaki çiftçiyle, esnafla, işsiz gençle helalleşelim.

Milletimizin kutlu iradesiyle helalleşelim. Demirtaş – Bu düzenden bir an önce kurtulmak için her yerde yüksek sesle erken seçim isteyin. Umutlu olun, kazanacağız, içiniz rahat olsun. BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join #kemalkılıçdaroğlu #meralakşener #selahattindemirtaş #erkenseçim #receptayyiperdoğan #haber #siyaset #politika #chp #iyiparti #hdp #akp #yurttaştv