İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) düzenlediği dünyanın kıtalar arası tek maratonu 43'üncü N Kolay İstanbul Maratonu başladı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve eşi Dilek İmamoğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu da Asya'dan Avrupa'ya yürüyerek maratona katıldı. Kılıçdaroğlu’nun göğüs numarasının 1923, Akşener’in ise 2023 olması dikkat çekti. İmamoğlu, elit atletlerin startını verirken, "2036 İstanbul olimpiyatlarını İstanbul’a almak istiyoruz. Olimpiyatın bu şehre yakışacağını biliyoruz. Birlikte çalışmalıyız” dedi. BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join #ekremimamoğlu #kemalkılıçdaroğlu #meralakşener #canankaftancıoğlu #dilekimamoğlu #buğrakavuncu #nkolayistanbulmaratonu #maraton #istanbul #milletittifakı #iyiparti #chp #haber #siyaset #politika #imamoğlu #kılıçdaroğlu #akşener #yurttaştv
Anasayfa Alaturka Online Kılıçdaroğlu – Akşener ve İmamoğlu birlikte yürüdü! Göğüs numaraları dikkat çekti!