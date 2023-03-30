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30 Mart 2023
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Kılıçdaroğlu alıntı yapıp cevapladı: Netim

Alaturka Online
Alaturka Online

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Euronews tarafından yapılan “Muhalefet seçimi kazanırsa Türkiye’nin AB göçmen anlaşmasına ne olacak?” başlıklı paylaşıma alıntı yapak yanıt verdi.

Yanıtını İngilizce olarak aktaran Kılıçdaroğlu, “Başından beri bu konu hakkında çok net oldum” ifadesini kullandı. Kılıçdaroğlu ayrıca paylaşımında, Türk bayrağı ile “first” kullanarak “Önce Türkiye” mesajı verdi.

“14 MAYIS’TA ÇIKACAK SONUÇTAN GÖÇMEN POLİTİKALARI DA ETKİLENECEK”

Euronews’in söz konusu haberinde, Türkiye’de seçimlere az bir zaman kala en önemli konunun ekonomi olduğu aktarıldı.

14 Mayıs’ta gerçekleşecek seçimlerden çıkan sonucun, Avrupa Birliği’nin göçmen politikalarını da etkileyebileceğinin belirtildiği haberde, Millet İttifakı’nın 3 milyon 447 bin 837 Suriyeli’yi anavatanlarına gönderme sözü verdiği hatırlatıldı.

Haberde ayrıca, “Göç politikası nedeniyle kendi destekçileri tarafından sert eleştirilere maruz kalan Cumhurbaşkanı Erdoğan, her iki tarafı da memnun etmeye çalışıyor” ifadesi kullanıldı.

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