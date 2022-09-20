Kılıçdaroğlu: Altı lider bir aradayız, beraberiz, birlikteyiz

Elazığ’da halka seslenen CHP lideri Kılıçdaroğlu, “6 lider Türkiye’nin gelişmesi, büyümesi, sorunlarının çözülmesi için çaba harcıyoruz. Bir aradayız, beraberiz, birlikteyiz. Bundan emin olmanızı isterim. Havuz medyası yazar ‘Bozuldu, şöyle oldu, böyle oldu, masanın altı, masanın üstü…’ Bunlara sakın inanmayın. Sadece ve sadece bize inanın” diye konuştu.

Evren DEMİRDAŞ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Elazığ’da esnaf ziyareti adeta mitinge dönüştü. Merkez ilçesi Harput Caddesi’nde kendisine gösterilen yoğun ilgi nedeniyle esnaf gezmekte zorlanan Kılıçdaroğlu, daha önceki il ziyaretlerinde de olduğu gibi sokak ortasında halka seslendi.

Elazığlılara sosyal medya hesabından da teşekkür eden Kılıçdaroğlu, “Gençliğimin şehri Elazığ’da bizi bağrına basan halkımıza teşekkür ederim. İnadına büyüteceğiz bu birlikteliği. Hep beraber, hep beraber…” ifadelerine yer verdi.

“ALTI LİDER BİR ARADAYIZ”

Kılıçdaroğlu, halka seslendiği konuşmasında şunları söyledi:

* “6 lider Türkiye’nin gelişmesi, büyümesi, sorunlarının çözülmesi için çaba harcıyoruz. Bir aradayız, beraberiz, birlikteyiz. Bundan emin olmanızı isterim. Havuz medyası yazar ‘Bozuldu, şöyle oldu, böyle oldu, masanın altı, masanın üstü…’ Bunlara sakın inanmayın. Sadece ve sadece bize inanın.”

Kılıçdaroğlu, konuşmasının devamında, “Beşli çetenin çaldığı paraların tamamını alacağım. Bu millete vereceğim” ifadelerini kullandı.

OY MESAJI

Elazığ’da CHP’nin oy oranına da dikkat çeken CHP lideri Kılıçdaroğlu, sözlerine şöyle devam etti:

* “Elazığ’da oyumuzun düşüklüğünün kabahati sizde değil kabahati bizde, Cumhuriyet Halk Partisi’nde…Gelmedik, oturmadık, konuşmadık, çayınızı içmedik, yemeğinizi yemedik, Ankara’da oturduk nutukları attık, bize oy verin dedik. Siz de vermediniz, haklısınız.

* Şimdi geliyorum. Türkiye coğrafyasını adım adım geziyorum. Şimdi geliyorum, oturuyorum, konuşuyorum, dertleşiyorum, her bir sorunuza tek tek samimi olarak cevap veriyorum. Biz bu sorunların tamamını çözeceğiz, bu memlekete huzuru ve bereketi getireceğiz.”

Bunun üzerine Elazığlılar, “Halkın umudu Kılıçdaroğlu” sloganları attı.

“BİZE KATILIN”

Konuşmasının ilerleyen kısmında tekrar Altılı Masa mesajı veren ve halka seslenen Kılıçdaroğlu, “Ben saraylarda oturmuyorum. Benim dışımdaki 5 genel başkanımız da sarayda oturmuyor. Beraber, kol kola, omuza omuza, bu ülkenin sorunlarını çözmek için yola çıktık. Sizlere açık ve net çağrı yapıyorum. Bize katılın” dedi.

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