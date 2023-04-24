Kılıçdaroğlu, Ardahan’da halka seslendi

Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Ardahan’da vatandaşlara seslendi. Kılıçdaroğlu’na Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da eşlik etti. Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

BİZİM KİTABIMIZDA AYRIMCILIK YOK

– Yüce yaradan dünyayı adalet üzerine inşa etti. Adaleti ya getireceğiz, ya getireceğiz. Birlikte bütün Türkiye’ye hizmet vereceğiz. Bizim kitabımızda ayrımcılık yoktur.

– İstedikleri kadar engel çıkarsınlar, biz bu ülkenin halkına güveniyoruz. Sizin için çalışacağız. Hiçbir çocuğun yatağa aç girmediği, kimsenin kimseye muhtaç olmadığı, her evde huzurun olduğu bir düzeni getireceğiz.