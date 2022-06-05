Kayseri’den CHP’ye üye katılımıyla ilgili yorumda bulunan CHP lideri Kılıçdaroğlu, “Artık hiçbir yer kale değildir. Türkiye bizim, hepimizin! Her ilde, ilçede, mahallede, köyde, mezrada büyük uyanışı görüyoruz” dedi.

AKP‘nin kalesi olarak bilinen Kayseri’de son 5 ayda CHP‘ye katılan 700 için katılım töreni düzenlendi. Törene CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı da katılarak yaptığı konuşmada, “CHP büyüyor, iktidara bir adım daha yaklaşıyor” ifadelerini kullandı.

KILIÇDAROĞLU’NDAN DİKKAT ÇEKEN YORUM

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP’ye Kayseri’den üye katılımıyla ilgili haberlere sosyal medyadan yaptığı yorumda “Artık hiçbir yer kale değildir. Türkiye bizim, hepimizin!” dedi.

“BÜYÜK UYANIŞI GÖRÜYORUZ”

Kılıçdaroğlu açıklamasının devamında, “Her ilde, ilçede, mahallede, köyde, mezrada büyük uyanışı görüyoruz. Gidiyoruz, tanışıyoruz, kucaklaşıyoruz” ifadelerine yer verdi.

Kayseri’de son 5 ayda 324’ü kadın 121’i genç olmak üzere toplamda 700 yeni üyenin CHP’ye katıldığını belirtilmişti.

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