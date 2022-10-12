CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Washington John Hopkins Üniversitesi’nde üniversite öğrencilerinin sorularını yanıtladı. Türkiye’nin Avrupa Birliği üyelik sürecindeki sorunlara dikkat çeken Kılıçdaroğlu, “Avrupa Birliği üyeliğimizde şu anda çok ciddi sorunlar var ama, bu sorunlar aşılmayacak türden sorunlar değil.” dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Washington John Hopkins Üniversitesi’nde üniversite öğrencileriyle bir araya gelerek öğrencilerin sorularını yanıtladı.

“ÖNÜMÜZDEKİ SEÇİMLER DEMOKRASİ İÇİN SON DERECE ÖNEMLİ”

Kılıçdaroğlu, önümüzdeki seçimlerin Türkiye’de demokrasi için son derece önemli olduğunu belirterek, “Biz buna güzel hazırlıklar yapıyoruz. Birbirinden çok farklı 6 siyasi partinin demokrasi konusunda, insan hakları konusunda, özgürlükler konusunda, yargı bağımsızlığı konusunda, medya özgürlüğü konusunda ortak ses çıkartıyoruz. Altı liderin bir araya gelmesi, bizim demokrasi açısında da son derece önemli.” dedi.

“TÜRKİYE’DE GÜÇLER BİRLİĞİ VAR, GÜÇLER AYRILIĞI YOK”

Demokrasinin önemine vurgu yapan Kılıçdaroğlu, “Demokrasilerde var olan güçler ayrılığı ilkesi, yani yasama, yürütme ve yargının birbirinden ayrı ve birbirini denetler olması lazım. Dördüncü güç olarak da medya. Dört büyük gücün demokrasilerde birbirini denetlemesi ve dengeyi sağlaması lazım. Ancak şu anda Türkiye’de güçler birliği var, güçler ayrılığı yok. Bu ülkemizde pek çok soruna yol açıyor.” diye konuştu.

“AİHM KARARLARINI UYGULAMAYAN BİR İKTİDAR VAR”

Kılıçdaroğlu, Türkiye’deki yargı sistemindeki bozulmaya da işaret ederek, “Yargının kendi içinde de bir silsilesi var. Alt mahkemeden, Anayasa Mahkemesine oradan da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne kadar uzanan bir zincir var. Bu zincirin halkalarında ciddi bir sorunumuz var. Örneğin, Anayasa Mahkemesi’nin kararlarını uygulamayan bir alt mahkeme olabiliyor. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ni uygulamayan iktidar olabiliyor. Yargının verdiği kararların bir anlamda uygulanmadığı bir ülke gerçeğiyle de karşı karşıyayız.” ifadelerini kullandı.

“BUNLARA ALIŞKINIM”

Kendisine açılan tazminatlarla ilgili de Kılıçdaroğlu şöyle konuştu: “Hakkımda açılan ağır tazminat davaları için yargıçlar değiştirilir ve iktidara yakın olan yargıçlar atanır ve bana çok ağır tazminat cezaları zaman zaman gelir. Bunlara alışkınım. Önümüzdeki seçimlerde hedefimiz, yüz yıllık cumhuriyeti 2023’te demokrasiyle taçlandırmak.”

“GENÇLER ÖZGÜR BİR TÜRKİYE’DE YAŞAMAK İSTİYOR”

Türkiye’nin sadece hukuk sisteminde değil, ekonomide de sorunlar yaşadığının altını çizen Kılıçdaroğlu, Türkiye’nin derin bir yoksullaşma süreci yaşadığını da görüyoruz. Ekonomi, adalet, insan hakları, eğitim sistemi, çevre ve iklim değişikliği konularında gençlerin düşündüğü bütün duyarlılıkların farkındayız. Gençler özgür bir dünyada ve özgür bir Türkiye’de yaşamak istiyorlar. Hayalleri, umutları var. Biz de o düşünceleri hayat geçirmek için çaba harcıyoruz.” dedi.

“VERGİ KAÇAKÇILIĞININ ULUSAL BİR SPOR OLARAK ALGILANDIĞI BİR ÜLKEDE…”

Kılıçdaroğlu, “Demokrasinin gelişmemesinin nedeni biraz da vergilerin nerelere harcandığının hesabının sorulmamış olmasıdır. Vergi kaçakçılığının ulusal bir spor olarak algılandığı bir ülkede demokrasi gelişemiyor maalesef.” şeklinde konuştu.

“AVRUPA BİRLİĞİ ÜYELİĞİMİZDE ŞU ANDA ÇOK CİDDİ SORUNLAR VAR”

Türkiye’nin Avrupa Birliği üyelik sürecindeki sorunlara da dikkat çeken Kılıçdaroğlu, “Avrupa Birliği üyeliğimizde şu anda çok ciddi sorunlar var ama bu sorunlar aşılmayacak türden sorunlar değil. Biz kendi özgür irademizle demokrasiyi tam anlamıyla getirdiğimizde bu sorunları büyük ölçüde sonlandıracağız.” dedi.

“KESİN HESAP KOMİSYONU KURACAĞIZ”

Seçimin kazanıldığında ilk olarak hasar tespit komisyonu kurulacağını anlatan Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

“Bir kurum daha oluşturuyoruz. Altı lider üzerinde anlaştık. Kesin Hesap Komisyonu kuracağız TBMM‘de. Plan ve Bütçe Komisyonu dışında ayrıca bir de Kesin Hesap Komisyonu olacak.

Bu komisyonun özelliği şu, Bütçe Komisyonu, önümüzdeki yılın bütçesini oturur, tartışır ve karara bağlar. Kesin Hesap Komisyonu ise geçmiş bütçenin harcamalarını ne ölçüde gerçekleştiğini ve amaca uygun harcanıp harcanmadığını belirleyen bir yasa.

Onu bütçeden çıkarıp, ayrı bir komisyon halinde oluşturacağız. Komisyonun başkanı da ana muhalefet partisinden olacak. Türkiye’de yolsuzlukların boyutu çok fazla, çok büyük yolsuzluklar var. Onun için şimdiden sağlıklı bir kurumsal yapıyı oluşturmak zorundayız.”

“YÖK’Ü KALDIRACAĞIZ”

Kılıçdaroğlu, “Ekonomiyi ve demokrasiyi güçlendirme açısından atacağımız adımları güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçişin yol haritasını altı lider belirledi ve bunu kamuoyuyla paylaştı. Altı lider, demokraside darbe hukuku diye tanımladığımız ve darbenin izlerini taşıyan, kurumları, yasaları değiştireceğiz ve yine darbe hukukuna özgü kurumları da sonlandıracağız. Örneğin YÖK, bu darbe hukukunun bir ürünü. Bunu kaldıracağız. Bunu da altı lider taahhüt etti.” dedi.

“RUSYA İLE EKONOMİK İLİŞKİLERİMİZİ SÜRDÜRECEĞİZ”

Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkilere de değinen Kılıçdaroğlu, “Rusya ile ekonomik ilişkilerimizi sürdüreceğiz. Rusya-Ukrayna savaşında, Ukrayna’nın yanında yer almamız gerektiğini düşünüyorum. Nükleer silaha sahip olan bir ülkenin, nükleer silaha sahip olmayan bir ülkenin topraklarını işgal etmesi, savaş başlatması doğru değil.” diye konuştu.

“ARAP DÜNYASININ KENDİ İÇİŞLERİNDE TARAF OLMAYI ASLA DOĞRU BULMUYORUZ”

Kılıçdaroğlu, dış politikada izleyeceği yol hakkında da şöyle konuştu: “Bütün komşularımızla uyum içinde olmak istiyoruz. Varsa ekonomik ilişkiler geliştirmek istiyoruz. Arap dünyasının kendi içişlerinde taraf olmayı asla doğru bulmuyoruz. Tam tersine, onların arasında bir uyuşmazlık çıkarsa, uyuşmazlıkların sonlandırılması aşamasında bize bir görev düşerse onu yerine getirmeyi doğru buluruz. Körfez ülkeleriyle, Suudi Arabistan’la ilişkilerimizi geliştirmek isteriz.”

“TÜRKİYE’DE İŞLENEN BİR CİNAYETİN DOSYASI, SUUDİ ARABİSTAN’A VERİLEMEZ”

Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili olarak da Kılıçdaroğlu, “İstanbul’da işlenen Kaşıkcı cinayeti konusunda iktidardan çok farklı düşünüyoruz. Türkiye’de işlenen bir cinayetin dosyası, Suudi Arabistan’a verilemez. Hukuka aykırı bir uygulama ve bu uygulamayı zaten şiddetle eleştirdik.” dedi.

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