Kılıçdaroğlu: Ayçiçeği alım fiyatının 16 lira olması lazım

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Edirne’nin Büyükdöllük Köyü’nde ayçiçeği üreticisi ile buluştu. Burada açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, “Ayçiçeği için ton başına bir fiyat verilmesi lazım, alım fiyatının 16 lira olması lazım, destek hariç” diye konuştu.

Sibel GÜLERSÖYLER

CHP lideri Kılıçdaroğlu, ayçiçeği tarlasında çiftçilerin sorunlarını dinledi.

Kılıçdaroğlu, tarlada şu açıklamayı yaptı:

*Ürününe evladı gibi bakan çiftçiler ile birlikteyiz. Pandemi ile birlikte tarımın ne kadar stratejik olduğu ortaya çıktı.

*Türkiye’de her şeye aşırı zamlar yapıldı, çiftçi nasıl tarlasını ekeceğini bilemez hale geldi. Şimdi bereketli bir tarlanın önündeyiz, ton başına bir fiyat verilmesi lazım, alım fiyatının 16 lira olması lazım, destek hariç.

*Eğer bu alım fiyatı deklare edilir ton başına alınırsa çiftçi bırakın kar etmeyi, önümüzdeki yıl ekmeyi garantileyecektir. Ekmezse ne olur, çiftçiye veremediğiniz parayı dışarıya akıtacaksınız.

*Çiftçimiz çalışkandır, tarlası bereketlidir, çiftçilerimiz kimseye minnet duymak istemiyor, mahçup olmak istemiyor.

*Güven içinde şarkılar türküler söyleyerek tarlalarını eksinler. Bizler de sofralarımızda kendilerine teşekkür ederek kahvaltımızı edelim.

*Bu ülkenin insanı sizin ne kadar değerli bir iş yaptığını biliyor, sizler gidince aç kalacağımızı hepimiz biliyoruz. Sizi desteklemek bizim en temel görevlerimizden biridir.

“ÇİFTÇİ KAZANAMAZSA TÜM TÜRKİYE TEKİRDAĞ LİMANINA GEMİ BEKLER”

Tarla ziyareti sırasında Kılıçdaroğlu’na dert yanan bir üretici ise, “İklim krizi, tırtıl, yağışların az olması gibi sorunlar yaşadık, Trakya’daki barajların tamamlanması lazım ki biz tarlamızdan yüksek verim alalım. Bu ayçiçeği ekimini kıyaslayabilirsek, geçen sene Nisan ayında mazot 6.25 liraydı bu sene 21 lira, geçen sene 2.900 TL olan gübre bu sene 9 bin liraya yükseldi. Geçen sene 1.200-1.300 olan tohum çeşitleri bu sene 2.600’e kadar yükseldi. Destekleme 50 kuruş idi onun da 2 liraya yükselmesini bekliyoruz. Çiftçi kazanamazsa az eker, Robinson Crusoe’nin gemi beklemesi gibi tüm Türkiye’de Tekirdağ limanına gemi bekler” diye konuştu.

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