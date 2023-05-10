Kılıçdaroğlu, Aydın’da halka sesleniyor

14 Mayıs seçimlerine sadece dört gün kaldı… Cumhurbaşkanı adaylarının mitingleri sürüyor.

Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Aydın’da düzenlenen Millet Buluşması’nda halka sesleniyor. Kılıçdaroğlu’nun açıklamasından satır başları şöyle:

– Bu ülkeye huzuru, bereketi kardeşliği hep beraber getireceğiz. Bu ülkeye baharı getireceğiz. Büyük sıkıntılarınız, dertleriniz var. Evlatlarınız işsiz, çiftçi ektiği ürünün karşılığını alamıyor, mutfakta yangın var.

– Devlet iyi yönetilmiyor, devlete çöreklenenlerin devletin bütün kaynaklarını tükettiklerini biliyorum. Tamamının çözümü var, çözümün anahtarı sizde. Beraber birlikte çözeceğiz.

KÖYÜ YENİDEN AYAĞA KALDIRACAĞIZ

– Söz veriyorum, özgürlüğü huzuru getireceğim. Tweet attığınızda anneniz babanız “Başımız belaya girer” diye uyarıyor. En kolay Bay Kemal’i eleştireceksiniz.

– Köy gerçekten şehrin bir parçası olacak. Köyü yeniden ayağa kaldıracağız. Herkesin ürettiği, kazandığı güzel bir Türkiye inşa edeceğiz. Bu bizim görevimiz. Bay Kemal sözünden dönmez. En geç iki yıl içerisinde Suriyeli, Afgan kardeşlerimizim tamamını ülkelerine yollayacağız. Kendi ülkemizde huzur içinde yaşayacağız.