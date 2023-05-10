55.1 F
Los Angeles
10 Mayıs 2023
AnasayfaHaberlerGündemKılıçdaroğlu, Aydın’da halka sesleniyor

Kılıçdaroğlu, Aydın’da halka sesleniyor

Alaturka Online
Alaturka Online
Gündem

14 Mayıs seçimlerine sadece dört gün kaldı… Cumhurbaşkanı adaylarının mitingleri sürüyor.

Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Aydın’da düzenlenen Millet Buluşması’nda halka sesleniyor. Kılıçdaroğlu’nun açıklamasından satır başları şöyle:

– Bu ülkeye huzuru, bereketi kardeşliği hep beraber getireceğiz. Bu ülkeye baharı getireceğiz. Büyük sıkıntılarınız, dertleriniz var. Evlatlarınız işsiz, çiftçi ektiği ürünün karşılığını alamıyor, mutfakta yangın var.

– Devlet iyi yönetilmiyor, devlete çöreklenenlerin devletin bütün kaynaklarını tükettiklerini biliyorum. Tamamının çözümü var, çözümün anahtarı sizde. Beraber birlikte çözeceğiz.

KÖYÜ YENİDEN AYAĞA KALDIRACAĞIZ

– Söz veriyorum, özgürlüğü huzuru getireceğim. Tweet attığınızda anneniz babanız “Başımız belaya girer” diye uyarıyor. En kolay Bay Kemal’i eleştireceksiniz.

– Köy gerçekten şehrin bir parçası olacak. Köyü yeniden ayağa kaldıracağız. Herkesin ürettiği, kazandığı güzel bir Türkiye inşa edeceğiz. Bu bizim görevimiz. Bay Kemal sözünden dönmez. En geç iki yıl içerisinde Suriyeli, Afgan kardeşlerimizim tamamını ülkelerine yollayacağız. Kendi ülkemizde huzur içinde yaşayacağız.

Alaturka Online
Alaturka Onlinehttps://www.AlaturkaOnline.com
Amerika'nın ilk Türkçe internet Gazetesi, Alaturka Online, 2001 yılından beri Amerika'da en çok okunan, tamamen bağımsız ve tarafsız haber yapan tek Türk Gazetesi. First Turkish American Newspaper - Amerika'daki Türklere Ulaşmanın en Kolay Yolu ! Habersizsiniz ya da Haber Sizsiniz! Alaturka, Gerçek insanlar, Gerçek Haberler. Amerika'daki Aileniz - Alaturka.

ALATURKA AİLESİ ÜYELERİ NE DİYOR?

Sosyal Medyada Bizi Takip Edin

182,498BeğenenlerBeğen
16,182TakipçilerTakip Et
3,521TakipçilerTakip Et
7,692TakipçilerTakip Et
31,200AboneAbone Ol

Kaçırmayın

© Alaturka Online - First Turkish American Newspaper in the United States