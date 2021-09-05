Kılıçdaroğlu ‘Az kaldı.. Dayılar göster telefonunu deyince..’ dedi.. Gençlere ‘müjdeleri’ sıraladı!





CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, video mesajla gençlere seslendi. Gençlere CHP iktidarının ilk 6 ayında gerçekleştirmek üzere 6 vaatte bulunan Kılıçdaroğlu, “Sevgili gençler, artık sokakta dayılar ‘Göster telefonunu’ deyince ne yaparsınız onu bilmem. O da sizin başınıza dert olsun. Çünkü en son, en mükemmel telefonlarınız cebinizde olacak; amacım bu. Sizden çalınanları telafi edeceğim, sevgili genç dostlarım. Yapacağım bunu, biliyorsunuz değil mi? Yapacağım. İnanın bana gençler, geliyor gelmekte olan” dedi.

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