İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) yeni Halk Ekmek büfesi kurma çalışması Üsküdar’dan sonra Ümraniye’de de engellendi. Yurttaşların tepkisine neden olan olaya CHP Genel Başkanı çektiği video ile yanıt vererek Erdoğan'a isyan etti. BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join #kılıçdaroğlu #erdoğan #halkekmek #üsküdarbelediyesi #ümraniyebelediyesi #ibb #imamoğlu
Anasayfa Alaturka Online Kılıçdaroğlu Barış Manço şarkısı ile Erdoğan’a isyan etti!