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8 Nisan 2023
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Kılıçdaroğlu: Bay Kemal 418 milyar dolarla ne yapacak?

Alaturka Online
Alaturka Online

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün yaptığı açıklamada “Çetelerden tahsil edeceğim 418 milyar dolarla halkım için yapacaklarımızı anlattım. Kısa filmlerle… Bu filmler, bu gece televizyonlarda yayınlanacaktı ama bazı kanallar yayınlamayı reddetti” demiş ve seçim kampanyasıyla ilgili iki video paylaşmıştı.

“ATAMA BEKLEYEN 100 BİN ÖĞRETMENİ İLK YIL ÖĞRENCİLERİYLE BULUŞTURACAĞIM”

Kılıçdaroğlu, televizyonlarda yayınlanmayan reklam filmlerinden 3’üncüsünü bugün Twitter hesabından paylaştı.

Paylaşımında “Bay Kemal 418 milyar dolarla ne yapacak? Televizyonlarda yayınlanmayan serimizin 3. filmini paylaşıyorum” ifadelerini kullanan Kılıçdaroğlu, videoda şunları söyledi:

* “Sana söz canım kızım, Hazine’den çalınan 418 milyar doları geri alacağım.

* Atama bekleyen 100 bin öğretmeni ilk yıl öğrencileriyle buluşturacağım.

* Sana söz, yine baharlar gelecek, Bay Kemal sözünden dönmeyecek.”

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