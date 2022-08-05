Kılıçdaroğlu: Bay Kemal önlemi alıyorlar akıllarınca

ODTÜ Rektörlüğü’nün mezuniyet töreniyle ilgili aldığı karara değinen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, “Rektörlük yerleşkeye girişlere ‘birinci derece aile yakını’ kısıtlaması getirmiş. Bay Kemal önlemi alıyorlar akıllarınca. Korkmasınlar, öğrencilerimiz amacına ulaştıysa benim gelmeme gerek yok” dedi.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Rektörlüğü’nün her yıl Devrim Stadyumu’nda yapılan mezuniyet törenini iptal etmesi kararına karşı düzenlenen eylemlerin ardından, törenin sadece aile yakınlarının katılımıyla gerçekleştirilmesi kararı çıktı.

ODTÜ Rektörlüğü, törene bir gün kala, öğrencilere “Birinci derece aile yakınları dışında ziyaretçilere kısıtlama getirildi” şeklinde mesaj yolladı.

“KORKMASINLAR…”

Gelişmenin ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. CHP lideri şu ifadeleri kullandı;

*Yarın ODTÜ’de Devrim Stadyumu’nda öğrenciler mezuniyetlerini kutlayacaklar, bu güzel. Rektörlük yerleşkeye girişlere “birinci derece aile yakını” kısıtlaması getirmiş. Bay Kemal önlemi alıyorlar akıllarınca. Korkmasınlar, öğrencilerimiz amacına ulaştıysa benim gelmeme gerek yok.

*Gençler ve aileleri mezuniyeti gönüllerince kutlasınlar. Gençlerin gözlerinden öpüyorum, hepsini tebrik ediyorum!

BOĞAZİÇİ ÖĞRENCİLERİNE SESLENDİ

*Aynı hakkı Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinden de çaldılar, fakülte binalarına indirgediler mezuniyeti. Öğrenci ve veliler bir araya gelemedi. Boğaziçi öğrencileri de yapacağız derlerse yanlarındayım.

İlginizi Çekebilir Kılıçdaroğlu: Söz verdim, helalleşmek için bir daha geleceğim İlginizi Çekebilir Kılıçdaroğlu: Bu olay aydınlatılmadan helalleşemeyiz