Kılıçdaroğlu, ‘Bay Kemal’in yanında kimler olmayacak’ diyerek paylaştı





CHP lideri Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM’deki grup toplantısındaki konuşmasından bir bölümü “Bay Kemal’in yanında kimler olmayacak…” notuyla paylaştı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM’deki grup toplantısındaki konuşmasından bir bölümü sosyal medya hesabından paylaştı.

“NEFSİNE HAKİM OLANLARIN İKTİDARI GELİYOR”

Kılıçdaroğlu’nun “Bay Kemal’in yanında kimler olmayacak…” diyerek paylaştığı konuşmasının ilgili bölümünde şu ifadeler yer alıyor:

* “Türkiye’yi 21. yüzyılın yıldızı haline nasıl getireceğiz, bunu anlatacağım. Erdoğan, sen de dinle. Son sözüm Cumhuriyet Halk Partililere. Ayağa kalk Cumhuriyet Halk Partisi. Nefsine hakim olanların iktidarı geliyor. Nefsine hakim olmayan hiç kimseyi yanımda tutmayacağım. İsterse 40 yıllık arkadaşım olsun.

* Bay Kemal’in yanında kula kulluk edenler asla yer almayacak, dalkavuklar olmayacak. Bay Kemal’in yanında sizler olacaksınız, vatanseverler olacak. Durma, Cumhuriyet Halk Partisi, korkma ve kaygılanma. Bedeli ne olursa olsun ne pahasına olursa olsun mutlaka kazanacağız.”