Kılıçdaroğlu: Birleşeceğiz ve kazanacağız! Ama kime karşı?





Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı “Saat 22.00’de burada buluşalım” paylaşımıyla açıklama yapacağını duyurmuştu. Kılıçdaroğlu, beklenen açıklamasını videolu olarak paylaştı.

“SEÇİM YAKLAŞTIKÇA GİDEREK ARTAN TUHAF BİR DURUMA DİKKATİNİZİ ÇEKMEK İSTİYORUM”

Videosunu “Birleşeceğiz ve kazanacağız. Ama kime karşı?” notuyla paylaşan Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

* Sevgili dostlar, iyi akşamlar. Evime hoş geldiniz. Bu akşam bir konuyu netleştirmek adına sizleri evime davet ettim. Asıl konuya geçmeden önce seçim yaklaştıkça giderek artan tuhaf bir duruma dikkatinizi çekmek istiyorum.

* Saray iktidarı ve onunla yola çıkanlar, kadınların en temel haklarını birkaç oy için pazarlık meselesi yapmaya hazır olduklarını gösterdi. Kadınların en basit kazanımlarını çöpe atmaya kalkıyorlar. Bakın açık konuşalım, oradaki hedef başı kapalı genç muhafazakar kadınlardır. Bu genç kadınları ezmek istiyorlar. Onları kontrol altına almak istiyorlar. Evet dehşetle izliyoruz onları ve evet bunların hepsi üzülerek ifade edeyim: Gerçek.

“DEMOKRASİMİZ, EKONOMİMİZ AĞIR BİR ERDOĞAN TEHDİDİ ALTINDA”

* Şimdi gelelim asıl meseleye. Biliyorsunuz, birleştire birleştire ülkeyi kazanan bir oyuncu haline getirmeye çalıştığımı. Uzun süredir anlatıyorum. Peki biz ne için birleşiyoruz, neyi kazanmanın peşindeyiz? Tayyip Erdoğan’a karşı mı birleşiyoruz? Bu kadar emeği, bu kadar küçük bir hedef için mi harcayacağız? Yok böyle bir şey.

* Evet bizim demokrasimiz, ekonomimiz, adalet sistemimiz ve özgürlüklerimiz ağır bir Erdoğan tehdidi altında. Bu zaten uzun yıllardır böyle. Ancak herhalde bu yaşımda bu ülkeye bırakacağım miras, bu kadar küçük olmasa gerek.

“ASIL ANA HEDEFİMİZ ÇOK DAHA BÜYÜK”

* Erdoğan’ı göndereceğiz. Bu hedeflerimizin en kolayı. Ama bizim asıl ana hedefimiz, çok daha büyük. Biz, rekabetçi bir Türkiye inşa edecek şartları oluşturacağız. Bugün sistemik bir teknolojik rekabet çağında yaşıyoruz. Bakmayın siz Türkün Türke propagandasına, İletişim Başkanlığı’nın çöpe attığı milyarlara. Biz dünyayla rekabet etmiyoruz.

* Sevgili dostlar, rekabette iyi olup olmadığımızı tek bir kriter gösterir. Kazanıyor musun, kaybediyor musun? Bu da iki şekilde anlaşılır. Yeni bir refah seviyesi yaratabiliyor musun? Bu refaha tam bir barış nesli yaratarak ulaşabiliyor musun? Rekabette kazanıyorsanız, milletinizin standardı, alım gücü, huzuru, mutluluğu artar. Seninki artıyor mu sevgili halkım? Mutlu musun sevgili vatandaşlarım? Öyle boş propagandalarla, algınızın manipüle edilmesine asla izin vermeyin.

“MAALESEF REKABETTE ZAYIFIZ”

* Biz maalesef rekabette zayıfız. Evet açık konuşalım. Bu problemler Erdoğan’la başlamadı ancak Erdoğan’la ayyuka çıktı. Çünkü Türkiye yıllardır enerjisini iç sorunlarına harcadı. Darbeler gördü, ekonomik krizler gördü, kutuplaşmalar gördü, ayrımcılık gördü, çeteler gördü, terör gördü. Birbirimizle didişe didişe rekabetçi olmaktan çıktık.

* Dünyadan hak ettiğimiz payı alamadık. Yani hepimizi birleştirmesi gereken asıl mesele şudur: Dünyayla rekabet etmek ve kazanmak ve hakkımız olanı almak. Türkü, Kürdü, Sünnisi, Alevisi, başı açığı, başı kapalısı, solcusu, sağcısı bu müşterekte birleşmeli. Daha iyi bir yaşam müştereğinde… Hakkını alma müştereğinde buluşmalı. Ben, bunun için Millet İttifakı’nın adayı seçildim.

“TAŞLARI DOĞRU DÖŞEYECEK KİŞİYİM”

* Ben bundan sonra geleceklerin siyasi geleceği için taşları doğru döşeyecek kişiyim. Millet İttifakı olarak önce toplumu güçlendireceğiz, devleti toparlayacağız, açık yaraları kapatacağız. İnsanların yaşam sevincini geri vereceğiz. Dezavantajlı grupları dezavantajlı olmaktan çıkaracağız. Doğru yerlere yatırım yapılmasını sağlayacağız. Finansal ve demokratik istikrarı getireceğiz. Yani özetle ülkemizi rayına sokacağız, ki bizden sonraki liderler ayaklarını yere sağlam basıp üzerinde güvenle yürüyebilecekleri sağlıklı bir zemine sahip olsun.

“TORUNLARIMLA İLGİLENMEK ÜZERE EMEKLİ OLACAĞIM”

* Ben sonrasında da torunlarımla ilgilenmek üzere emekli olacağım. Çünkü benim çözmem gereken çok önemli sorunlar var. Bunu da ancak gelecekle ilgili bireysel siyasi emelleri olmayan bir lider yapabilir. Evet birleşe birleşe kazanacağız sevgili vatandaşlarım. Ama dünyaya karşı kazanacağız. Asıl 50 yıldır rekabet etmemiz gerekenlere karşı kazanacağız. Ve sonunda ülkemizin yönü oraya dönecek. Herkes müsterih olsun.