Kılıçdaroğlu: Bizim iki kırmızı çizgimiz var

Uşak’ta düzenlenen mitingde konuşan Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı;

*Hiç kimsenin kimliğini, inancını, yaşam tarzını sorgulamayacağız. Bir kişi yatağa aç giriyorsa 81 milyon aç demektir. Bir kişinin elektriği kesilmişse 81 milyonun elektriği kesilmiş demektir. Tasada ve sevinçte birlikte olacağız.

“İKİ KIRMIZI ÇİZGİMİZ VAR”

*Bize milliyetçilik dersi vermeye çalışıyorlar. Bizim iki kırmızı çizgimiz var bir bayramlığımız diğeri de vatanımızdır.

*Onlar ne yaptılar Süleyman Şah Türbesini kaçırdılar. Size söz veriyorum, türbeyi yerine götüreceğim.

*Tank Palet fabrikasını da söz veriyorum, 1 hafta içerisinde şanlı ordumuza teslim edeceğim.

SAVUNMA SANAYİSİNE VURGU YAPTI

*Yarın gelecekler savunma sanayini bitirecekler diyorlar. Milli savunma, milli bir meseledir. Biz bunu bilmiyor muyuz? O fabrikayı ilk gidip ziyaret eden de biziz. Damadın da hakkını vermek lazım, katkıları olmuştur. Biz de bu milli meseleye sahip çıkacağız.

*Bir sözüm daha var; öyle bir yerde oturup 3,4 maaş alanlar var. Biz geldiğimizde buna da müsaade etmeyeceğiz.

*Uyuşturucu baronlarıyla mücadelemiz olacak. Öyle gidip boy boy fotoğraf çektirenler var. Onlardan da hesap soracağız.

MÜLTECİ MESELESİ

*Suriyelilerle ilgili de en geç iki yıl içerisinde onları da yurtlarına göndereceğiz. Yetkiyi verin iki sene içerisinde Suriye’ye gidip konuşarak mültecileri ülkelerine göndereceğim.