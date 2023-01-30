Kılıçdaroğlu, Boğaziçi mezunlarına seslendi: Çok az kaldı!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Boğaziçi Üniversitesi Mezunlar Derneği (BÜMED) tesislerinin tahliyesine karar verilmesi ile ilgili sosyal medyada paylaşım yaptı.

“TÜRKİYE’DE ‘KAYYUM’ DÜZENİNE SON VERECEĞİZ”



Boğaziçi Üniversitesi mezunlarına seslenen Kılıçdaroğlu, “Binalarına kayyumun çöktüğü Boğaziçi Üniversitesi mezunlarına sesleniyorum: Rektör görünümlü kayyumu birkaç ay sonra Boğaziçililer ile birlikte tahliye edeceğiz. Ve öyle evine falan da gitmeyecek, suçları ile yüzleşecek. Türkiye’de ‘kayyum’ düzenine son vereceğiz. Çok az kaldı!” dedi.