Kılıçdaroğlu: Breaking Bad Süleyman, çocukların zehirlenmesine göz yummuştur

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından uyuşturucuyla mücadele konusunda bir video paylaştı. Videoda, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya tepki gösteren Kılıçdaroğlu, “Breaking Bad Süleyman, ülkenin çocuklarının zehirlenmesine göz yummuştur. Yazıklar olsun onlara” dedi.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından uyuşturucuyla mücadele konusunda bir video paylaştı.

“TÜRKİYE’DE BİR METAMFETAMİN SALGINI VAR”

Videoda iktidara tepki gösteren Kılıçdaroğlu, sosyal medya paylaşımında “Türkiye’de bir metamfetamin salgını var. Sarayın düzeni bu salgını besliyor. Bakmayın ‘okul önünde uyuşturucu satanın bacaklarını kırarız’ palavrasına. Bugün size Sarayın kara para ile bu zehiri nasıl sokaklarımıza davet ettiğini anlatacağım. Kirli paranın sonucudur bu” ifadelerini kullandı.

“SARAY DA ÇOK İYİ BİLİYOR Kİ, BU UYUŞTURUCULARI KENDİLERİ DAVET ETTİLER BU ÜLKEYE”

Kılıçdaroğlu, videoda ise şunları söyledi:

* “Özellikle met ile savaşmamız lazım. Gençlerimizi, sokaklarımızı savunmak için vereceğimiz çok önemli bir savaş.

* Gelelim ‘Okul önünde yakaladığınız uyuşturucu satıcısının bacağını kırın’ diyen nam-ı diğer fotoroman Süleyman’a. O da fotoromancı ya. Saray da çok iyi biliyor ki, bu uyuşturucuları kendileri davet ettiler bu ülkeye. ‘Paralarınızı getirin, her şeye göz yumacağız’ dediler. Göz yumdular.

“YAZIKLAR OLSUN ONLARA”

* Bunlar onunla, bununla poz veren, -gençlerin diliyle söyleyeyim- Breaking Bad Süleyman, ülkenin çocuklarının zehirlenmesine göz yummuştur. Yazıklar olsun onlara.

* Belediye başkanlarımızla da konuştuk. Bu sokaklarda çocuklarımız için, gencecik evlatlarımız için mücadele vereceğiz. Bu çetelere, bu rezil adamlara ne ülkemizi ne de sokaklarımızı asla teslim etmeyeceğiz.”

* Kılıçdaroğlu’nun gönderme yaptığı, tüm dünyada çok konuşulan Breaking Bad adlı dizide metamfetamin üreterek uyuşturucu ticareti yapan bir öğretmenin hikayesi anlatılıyor.

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