Kılıçdaroğlu: Bu adaletsiz düzene son vereceğiz

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından Niğde ziyaretinden bir fotoğraf paylaşarak “Niğde ile bugün omuz omuza verdik. Bu adaletsiz düzene son vereceğiz; hep beraber, hep beraber…” dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Niğde ziyaretlerini sürdürdü.

Niğdelilere seslendiği anların fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan Kılıçdaroğlu, “Niğde ile bugün omuz omuza verdik. Bu adaletsiz düzene son vereceğiz; hep beraber, hep beraber…” notunu düştü.

İLK KEZ ÜRETİLEN PATATESLİ DONDURMAYI DENEDİ

Kılıçdaroğlu’na, Niğde ziyareti sırasında ilk kez üretilen patatesli dondurma ikram edildi. Kılıçdaroğlu, patatesli dondurmayı, “Tadan bir daha bırakmaz” diye yorumladı.

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