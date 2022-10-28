Kılıçdaroğlu: Bu güzel cumhuriyetimizi demokrasiyle taçlandıracağız

Altılı Masa’nın çalışmalarına değinen CHP lideri Kılıçdaroğlu, “Cumhuriyetin ikinci yüzyılında, bu güzel cumhuriyetimizi demokrasiyle taçlandıracağız” dedi.

Özlem GÜVEMLİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul’da Rumeli Hisarüstü-Aşiyan Füniküler Hattı açılışına katıldı. Altılı Masa’nın çalışmaları hakkında bilgi veren Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

– Altı lider bir aradayız. Bugün yaşadığımız şartları hepimiz biliyoruz. Zorlukları hepimiz biliyoruz. Ama hepimiz bu zorlukları nasıl aşacağımızı da biliyoruz. Aklın, bilginin, bilimin ne kadar değerli olduğunu biliyoruz. Demokrasinin vazgeçilmez olduğunu biliyoruz. O nedenle hiçbir vatandaşımın umutsuzluğa kapılmasını istemem.

– Eğer bu ülke, en zor koşullarda Milli Kurtuluş Savaşı’nı vermiş ve büyük başarılara imza atmışsa ve attığı imza, bütün mazlum ülkelerin örneği olmuşsa ve onlar da bu bizim verdiğimiz mücadeleyi örnek alıp, kendi bağımsızlıklarını inşa etmişlerse, cumhuriyetin ikinci yüzyılında, bu güzel cumhuriyetimizi demokrasiyle taçlandıracağız.

– Demokrasi geldiği zaman, büyüme olacaktır, kalkınma olacaktır. Hiç kimsenin yaşam tarzı, hiç kimsenin kimliği, hiç kimsenin inancı sorgulanmayacaktır. Bu ülkede yaşayan herkes, bu ülkenin caddelerinde, sokaklarında, parklarında, kahvelerinde huzur içinde yaşayacaktır. Temel hedefimiz bu. Dolayısıyla umutsuzluğa kapılma gibi bir düşüncemiz asla ve asla olmamalı. Biz, Türkiye’mizi geleceğe hazırlamalıyız.

SULTAN SOFRASINDA OTURAN ALİMİN FETVASINDAN HAYIR GELMEZ

Boğaziçi Üniversitesi‘nde yaşanan yönetim sorununa da dikkat çeken Kılıçdaroğlu, “Ne demiş düşünür? Sultanın sofrasına oturan alimin fetvasından hayır gelmez. Eğer birileri Sultan’ın sofrasına oturarak Boğaziçi’nde görev yapmaya çalışıyorsa, oradan hayır gelmez” diyerek, şunları söyledi:

– Buraya gelirken bir rölyefin önünden geçtik. Boğaziçi Üniversitesi hocaları ve öğrencilerini temsil eden ya da onları yansıtan bir rölyef. Boğaziçi Üniversitesi, sadece Türkiye açısından değil, akademik dünya açısından da son derece önemli bir üniversite. Üniversitenin saygınlığının korunması, üniversitede her türlü düşüncenin özgürce tartışılması, üniversitenin bilgi öğretmesi, bir ülkenin ekonomik açıdan sıçramasına yol açar.

BİLGİ ÜRETMEYEN ÜLKE SINIF ATLAYAMAZ

– Üniversiteyi felç ederseniz, Osmanlı nasıl sanayi devrimini kaçırdıysa, siz de teknoloji devrimini kaçırmış olursunuz. Acaba bunun farkında mı devleti yönetenler? Temel sorudur bu. Bir kişi ‘Ben vizyon sahibiyim’ diyorsa, önümüzdeki yüzyıldaki gelişmeleri görmek zorundadır. Dünyanın nereye gittiğini görmek zorundadır.

– Dünyada hangi gelişmelerin olduğunu bilmek zorundadır. Ve şunu kesinlikle bilmek zorundadır: Bilgi üretmeyen bir ülkenin, 21. yüzyılda sınıf atlaması mümkün değildir. Bilgiyi nerede üreteceğiz? Üniversitelerde üreteceğiz. O nedenle o rölyefin, sadece İstanbulluların yaşamında değil, Türkiye coğrafyasında nerede yaşıyorsak yaşayalım, hepimizin, hepimizin belleğine kazınması lazım.

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