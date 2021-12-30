Kılıçdaroğlu bu kez MEB’in kapısına dayandı! Kapıyı zincirlediler!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu mülakat mağduru yurttaşların hakkını savunmak için Milli Eğitim Bakanlığı’nın kapısına dayandı.
Kılıçdaroğlu’nun görüşme teklifi kabul edilmeyince MEB’in önünde açıklama yaptı.
Kılıçdaroğlu “Nerede kul hakkı yeniyorsa buna karşı çıkmak benim boynumun borcudur! Bu şeytanlarla hesaplaşmak benim namus borcumdur!” ifadelerini kullandı.
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