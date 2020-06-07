Kılıçdaroğlu: Bu tuzağa düşmemeliyiz, Erdoğan’ın oyununu bozmalıyız

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu iktidarın üç ismin milletvekilliğini düşürme hamlesini, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “gerilim yaratma” politikasının bir sonucu olduğunu söyledi.

Kılıçdaroğlu T24 yazarı Fikret Bila’ya konuştu. Kılıçdaroğlu, Erdoğan ve AKP’nin halkın sorunlarını çözecek bir gücü ve kaynağı kalmadığını, bu nedenle, muhalefeti sokağa dökerek çıkacak gerginlikten beslenmek gibi bir politikaya yöneldiğini belirterek şunları söyledi:

* Biz bu tuzağa düşmeyeceğiz, bu oyunu bozacağız. Pozitif politika yapmaya devam edeceğiz.

* Eskiden CHP’nin hakkında ‘sadece eleştiren bir parti’ algısı vardı.

* Ancak, artık sadece eleştirmiyoruz, çözümü de birlikte söylüyoruz.

“BUNU BİZ ÇÖZERİZ”

* Bu pandemi döneminde de öyle yaptık. Sorunları saptadık ve iktidara çözüm yollarını gösterdik. Belediyelerimiz üzerinden de birçok çözüm geliştirdik.

* Ayrım yapmadan halkın yanında olduk. Yapıcı bir yaklaşımı esas aldık. Böyle olmaya devam edeceğiz.

* Türkiye’nin çok önemli sorunları var, bir ekonomik krizden değil, çok daha derin bir buhrandan geçiyoruz. Bu buhranı bu iktidarın çözme güç, yetenek ve kaynağı yok.

* İktidarın yok ama Türkiye’nin gücü ve kaynağı var. Bunu biz çözeriz. İyi bir program ve iyi bütçe ile bu sorunların altından kalkarız. Buna hazırız.

“İKTİDAR KURULTAYI”

Kılıçdaroğlu yeni tip corona virüsü salgını yüzünden ertelenen kurultayı, Ankara Eryaman’daki stadyumda ağustos ayında yapmayı planladıklarını söyledi ve devam etti:

* Bu kurultayın adını ‘İktidar Kurultayı’ koyduk. Çünkü iktidara yürüyoruz.

* Halk artık iktidar değişikliği istiyor. Sorunlarını çözen bir iktidar görmek istiyor.

* İlk seçimde bu değişimi yapacağına ve bizi iktidara getireceğine inanıyorum.

* Planımızla, programımızla, kaynakların doğru kullanımına dayalı bütçe anlayışımızla her türlü hazırlığımızı tamamlamış durumdayız.

TALİMAT ERDOĞAN’DAN

Kılıçdaroğlu, CHP Milletvekili Enis Berberoğlu ile HDP milletvekilleri Leyla Güven ve Musa Farisoğulları’nın milletvekilliklerinin düşürülmesi talimatını Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın verdiğini kaydederek şu ifadeleri kullandı:

* Erdoğan, Meclis Başkanı Mustafa Şentop’la Saray’da görüştü ve milletvekilliklerinin düşürülmesi talimatını verdi. Meclis Başkanı da milletvekilleri hakkındaki kararları okutarak bu talimatı yerine getirdi.

* Amaç, gerginlik yaratmaktır. Yapılan uygulama Anayasa’ya ve teamüle aykırıdır. Binali Yıldırım, Meclis Başkanı’yken bu konuyu anayasa hukukçularına inceletti, görüş aldı ve konunun uzmanları bu kararların dönem sonrasına bırakılması gerektiğini söylediler.

* Bu görüş milletvekillerinin dosyasına girdi. O nedenle Binali Yıldırım kararları okutmadı. Ancak Şentop Erdoğan’dan talimat aldığı için okuttu.

ANAYASAYA AYKIRI

* Milletvekilimiz Enis Berberoğlu’nun, HDP’li vekiller Leyla Güven ve Musa Farisoğulları’nın milletvekillerinin düşürülmesi bu nedenle Anayasa’ya da evrensel hukuk kurallarına da aykırıdır.

Kılıçdaroğlu, Enis Berberloğlu’nun Anayasa Mahkemesi’ne yaptığı bireysel başvurunun sonucu beklenmeden milletvekilliğinin düşürülmesinin hukuka aykırılık oluşturduğunu vurgulayarak şu değerlendirmeyi yaptı:

* Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuru hakkı son iç hukuk yoludur. Bu yol tüketilmeden Meclis’in milletvekilliğini düşürmesi Anayasa’ya aykırıdır. Hem dönem sonu hem Anayasa Mahkemesi’nin kararını da beklemeleri gerekirdi.

ADALET YÜRÜYÜŞÜ OLUR MU?

Enis Berberoğlu, Haziran 2017’de tutuklanıp 25 yıl hapis cezasına mahkûm edilince Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara’dan başlayıp İstanbul’da sona eren tarihi “Adalet Yürüyüşü”nü hayata geçirmişti. Kılıçdaroğlu, “yeni bir ‘Adalet Yürüyüşü’ düşünüyor mu?” sorusuna şu yanıtı verdi:

* Bugün koşullar farklı. Bu koşullarda böyle bir yürüyüşü yanlış buluyorum. CHP’nin de diğer muhalefet partilerinin de çok dikkatli olmaları lazım. Gerginlik yaratacak, provokasyonlara açık eylemlerden uzak durmalıyız.

* Çünkü Erdoğan’ın istediği zaten bu. Muhalefeti provokasyonlara açık şekilde sokağa dökmek ve bu gerginlik üzerinden politika yapmak. Bu tuzağa düşmemeliyiz, Erdoğan’ın oyununu bozmalıyız.

Kılıçdaroğlu, iktidarın tuzaklarını bozmanın en etkili yolunun tahriklere kapılmamak ve sağduyuyu elden bırakmamak olduğunun altını çizdi.