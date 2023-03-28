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28 Mart 2023
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Kılıçdaroğlu: Bu ülkede baharlar hiç bitmeyecek

Alaturka Online
Alaturka Online

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş ile birlikte, bugün Konya’daki Millet Buluşması Programı’na katıldı.

Kılıçdaroğlu, buluşmanın ardından sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

* “Bugün İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Mansur Yavaş’la beraber Konya’da milletimizle buluştuk.

* Çiftçilere söyledim; tarımdaki sorunları çözeceğiz. Bu ülkede baharlar hiç bitmeyecek.

* Bugün güzel Ereğli’de halkımızın büyük teveccühü nedeniyle esnaf ziyaretimizi yapamadık. #SanaSöz Ereğli, Cumhurbaşkanı olarak, ‘il meydanında’ sizlerle buluşacağız…”

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