Kılıçdaroğlu: Bu ülkenin gençleri kesinlikle demokrasi krizini aşacak

Çankaya Uluslararası Dostluk ve Barış Ödülleri Töreni’nde konuşan CHP lideri Kılıçdaroğlu, “Bu ülkenin gençlerine güveniyorum. Bu ülkenin gençleri kesinlikle demokrasi krizini aşacak ve bu ülkeye gerçekten demokrasiyi getirecek” dedi.

Çankaya Uluslararası Dostluk ve Barış Ödülleri Töreni’ne CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Sosyalist Enternasyonel Başkanı Yorgo Papandreu, Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, CHP eski Genel Başkanı Hikmet Çetin ve sanatçı Zülfü Livaneli katıldı. Törende Zülfü Livaneli ve Yorgo Papandreu’ya Çankaya Belediyesi tarafından Dostluk ve Barış Ödülleri verildi.

KILIÇDAROĞLU: BU ÜLKENİN GENÇLERİ DEMOKRASİ KRİZİNİ AŞACAK

Etkinlikte konuşma yapan Kılıçdaroğlu, “Sayın Hikmet Çetin konuşurken ‘Dünya bir demokrasi krizinin içinde’ diye ifade etti. Türkiye bu krizin göbeğinde. Ama ben bu ülkenin gençlerine güveniyorum. Bu ülkenin gençleri kesinlikle demokrasi krizini aşacaklar ve bu ülkeye gerçekten demokrasiyi getirecekler” dedi.

“İKİ ÖNEMLİ İNSAN BU ÖDÜLÜ ALIYOR”

Zülfü Livaneli ve Yorgo Papandreu’ya verilen Dostluk ve Barış Ödülleri’ne değinen Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

* Bir siyasetçi bir de sanatçı kimliği ağırlık basan iki önemli insan bu ödülü alıyor. Bir siyasetçiyle bir sanatçının yan yana barış ve dostluk ödülleri alması gerçekten de çok önemli. İkinizin de büyük sıkıntılar çektiğinizi gayet iyi biliyorum.

* Sizler yurt dışındayken, sizin kasetlerinizi biz gizli gizli dinlerdik. Çünkü onlar yasaktı. Biz o kasetleri büyük bir keyifle dinlerdik. Biz de sizin yurt dışında çektiğiniz özlemi aslında kendi ülkemizde çekerdik. Barış ve dostluk aslında çok önemli iki kavram. Barışı içşelleştirmek, dünyayı sevmek demek.

“GAZİMİZE SÖZ VERİYORUM”

Kılıçdaroğlu, konuşmasına şöyle devam etti:

* Burada az önce Atatürk‘ün bir portresi vardı. Dönüp Sayın Akşener’e ‘Ben bu portreyi ilk kez görüyorum burada’ dedim. Biraz kaygıyla ve biraz kuşkuyla bakan bir portreydi.

* Bugünün Türkiye’sine bakıyormuş gibi geldi bana. Ama beni gazimize söz veriyorum. Bu kuşkuyu kaldıracağız. Güzel bir Türkiye’yi Millet İttifakı olarak beraber inşa edeceğiz. Barış ve dostluk daim olsun. Barışı ve dostluğu her yerde savunacağız.

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