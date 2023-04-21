Kılıçdaroğlu: Bu ülkeye huzuru, barışı, sevgiyi, kardeşliği getireceğiz

CHP lideri ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Adıyaman’da katıldığı Halil İbrahim Sofrası Buluşmaları programında konuştu.

“DESTEK VERDİĞİNİZ SÜRECE BU ÜLKEYE ADALETİ GETİRECEĞİM”

‘Hak, hukuk, adalet’ sloganları eşliğinde kürsüye çıkan Kılıçdaroğlu, “Hakkı hukuku ve adaleti getirmek için sizin desteğinize ihtiyacımızı var. Ülkenin birliğe, beraberliğe, kucaklaşmaya ihtiyacı var. Destek verdiğiniz sürece bu ülkeye adaleti getireceğim” dedi.

“İYİLİK ÜZERİNE YARIŞAN BİR KÜLTÜRÜN MUTLAKA TÜRKİYE’YE GETİRİLMESİ LAZIM”

“Bayramlarda kucaklaşmaya ihtiyacımız var” diyen Kılıçdaroğlu, “Toplum çok ayrıştı, bölündü. Birbirlerine düşman gibi bakmaya başladı. Buradan çıkmamız, kucaklaşmamız lazım. Bizim kültürümüzde komşu komşunun külüne muhtaçtır derler. Komşuluk ilişkilerimizi büyütmemiz lazım. Yeni bir siyaset anlayışının, yeni bir kültürün, iyilik üzerine yarışan bir kültürün mutlaka Türkiye’ye getirilmesi lazım. Bunun için mücadele ediyorum. Bunu mutlaka sizlerin desteğiyle getireceğim” ifadelerini kullandı.

“ÜCRETSİZ TESLİM EDECEĞİZ”

Kılıçdaroğlu, depremde yıkılan yapıların yeniden inşa edilerek ücretsiz olarak depremzedelere verileceğinin sözünü vererek şöyle konuştu:

*Büyük bir felaket yaşandığını biliyorum. Depremin ikinci gününde buradaydım. Kahramanmaraş, Hatay, Osmaniye’deydim. Üçüncü kez geliyorum.

*Yaşanan sıkıntıları hem vatandaşlarımızdan hem milletvekillerimizden, belediye başkanlarımızdan dinliyordum zaten.

*Bu felaket içinde yıkılan evleriniz var, yıkılan dükkânlarınız var, yıkılan ahırlarınız var, bunların tamamını biliyorum. Diyorlar ki, ‘yeniden yapacağız, iki yıl ödemesiz, 20 yıl taksitle paraları alacağız diye.

*Size sözüm söz, her evi, her dükkanı, her ahırı yeniden yapacağız ve bir kuruş almadan size teslim edeceğiz. Size devletin ev yapıp teslim etmesi ve karşılığında hiçbir ücret almaması Anayasa’nın, hukukun bir gereğidir.

*Size verdiğimiz söz, sıradan bir söz değil, Anayasa’nın ön gördüğü bir sözdür. Yani Anayasal bir sözdür ve o sözün gereğini mutlaka ama mutlaka yerine getireceğiz.

“BU ÜLKEYE HUZURU, BARIŞI, SEVGİYİ, KARDEŞLİĞİ GETİRECEĞİZ”

Kılıçdaroğlu sözlerini şöyle tamamladı:

*Ayrıştırdılar, birleştireceğiz. Kavga ettirdiler, kucaklaşacağız. Bayram havası içerisinde bir 14 Mayıs’ı geçirip, bayram havası içinde 15 Mayıs’ta inşallah yeniden göreceksiniz, kucaklaşacağız. Bu ülkeye huzuru, barışı, sevgiyi, kardeşliği getireceğiz. İnanın buna.