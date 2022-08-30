Amasya’da halka hitap eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Bugün Türkiye çok kamplaştı. Bu kamplaşmadan Türkiye’yi çıkarmamız lazım. Beraber ve birlikte çıkaracağız” dedi.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, çeşitli programlar için geldiği Amasya’da kendisini karşılayan vatandaşlara hitap etti.

“BUGÜN TÜRKİYE ÇOK KAMPLAŞTI”

30 Ağustos Zafer Bayramı’nın öneminden bahseden Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

* “Bugün 30 Ağustos. Tarihimiz açısından son derece önemli bir gün. Sabahleyin devlet erkanı olarak Anıtkabir’e gittik ve bu ülkenin kurtarıcısı olan Gazi Mustafa Kemal’i andık.

* Bugün 30 Ağustos. Geleceğimiz için, dedelerimiz, babalarımız mücadele etti. Onlar bize güzel bir Türkiye’yi armağan etti. Bağımsız bir ülkede, bayrağımızın altında güzel vatanımızda, güzelce yaşayalım diye.

* Ama bugün Türkiye çok kamplaştı. Bu kamplaşmadan Türkiye’yi çıkarmamız lazım. Beraber ve birlikte çıkaracağız.

* Bizim Kurtuluş Savaşı sürecinde, Amasya’nın çok önemli bir yeri vardır. Bu nedenle Amasya’ya 30 Ağustos’ta gelmek, benim için de bir ayrıcalıktır.”

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