Kılıçdaroğlu: Bugüne kadar Türkiye’den hiçbir devlet başkanı para dilenmek için yurt dışına gitmedi

CHP lideri Kılıçdaroğlu’ndan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sert sözler: Bugüne kadar Türkiye’den hiçbir devlet başkanı para dilenmek için yurt dışına gitmedi. Suudi Arabistan, BAE’ye gideyim acaba bana para verirler mi demedi…

Latif SANSÜR

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Aydın’da düzenlenen partiye toplu üye katılım töreninde konuştu. Türkiye’nin sorunlarının farkında olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, hem iktidarı hem de Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı sert sözlerle eleştirdi:

– Biz altı lider bir araya gelerek Türkiye’nin kaderini değiştirmek istiyoruz. Herkesin inancına, kimliğine, yaşam tarzına saygı gösteren, itibarlı saygın bir ülkeyi, demokrasisi gelişmiş bir ülkeyi inşa etmek istiyoruz. Bu amaçlarla yola çıktık. Bu amaçları gerçekleştireceğiz. Bugün Türkiye’nin içinde bulunduğu durum, bir parti olayı olmaktan çoktan çıkmış durumda. Sorun bir Türkiye sorunudur. Biz Türkiye’yi ayağa kaldırmak zorundayız.

EL AVUÇ AÇIYORUZ

– Bugüne kadar Türkiye’den hiçbir devlet başkanı para dilenmek için yurt dışına gitmedi. Suudi Arabistan’a gideyim, BAE’ye gideyim acaba bana para verirler mi vs. vs… Bu duruma Türkiye Cumhuriyeti Devleti hiç düşmedi. Türkiye Cumhuriyeti devleti kurulduğunda Osmanlı borcu son kuruşuna kadar ödendi, hiç kimseye el avuç açılmadı.

– Yumurta satarak şeker fabrikaları, çimento fabrikaları, demir yolları, limanlar kurduk. Kapitülasyonlar kaldırıldı, kabotaj ilan edildi. Batı’nın egemen güçlerin Türkiye üzerindeki emelleri sonlandırıldı. Türkiye yeniden ayağa kalktı. Kimseye el avuç açılmadı. Şimdi el avuç açıyoruz, “Birileri bize para verir mi?^Birileri seçime kadar bize yardım edebilir mi?” diye… Türkiye’yi bundan çıkaracağız. Bütün komşularımızla huzur içinde yaşayacağız.

O PARALARI TÜRKİYE’YE GETİRECEĞİM

– Bir işi ehline teslim etmek sadece insanlığın gereği değil aynı zamanda inancımızın da bir gereğidir. Yolsuzluk yapanların burnundan fitil fitil getireceğim. Çocuklarına vakıf kuruyorlar. Bir burada bir ABD’de. Buradan milyon dolarları ABD’ye transfer ediyorlar. Manhattan’da gökdelen yapıyorlar, Muhammed Ali’nin çiftliğini satın alıyorlar.

– Bu millete sözüm var o paraların tamamını Türkiye’ye getireceğim ve sizlere teslim edeceğim. Hiç endişe etmeyin. Hakkı, hukuku ve adaleti savunmak için bu kardeşiniz yürüdü. Tek başına yürümedi, milyonlarla yürüdü. Adaleti birlikte sağlayacağız.

SARAY’DA OTURANI EMEKLİ EDECEĞİZ

– Sandık günü elinizi vicdanınıza koyup oy kullanın. Önümüzdeki seçimlerin kaderini gençler belirleyecek, biz değil. 7.5 milyon genç ilk kez gidip sandığa oy kullanacak. Türkiye’nin kaderini belirleyecek. İlk kez sandığa oy kullanacak 7.5 milyon gencimiz var. Bu 7.5 milyon genç dünya siyaset tarihine önemli bir miras bırakacak. Bir otoriter yönetimi, demokratik yöntemlerle sonlandırmak gibi bir görevi ifade edecek. Hep beraber sarayda oturanı Allah’ın izniyle emekli edeceğiz.

DEFTERLERİNİ DÜRECEĞİZ

– Uyuşturucu baronlarıyla kol kola giren siyasetçilerin ve baronların defterlerini düreceğiz. Gencecik evlatlarımızı zehirliyorlar. Polis kardeşlerimize ‘Yetki sende’ diyeceğiz. Hangi siyasi müdahale ederse onunda defterini düreceğiz. Bütün sıkıntıların farkındayız, nasıl çözeceğimizi de biliyoruz. Bizi yetkilendirin.

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