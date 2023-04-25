Kılıçdaroğlu, ‘büyük atılım’ dediği yeni ekonomi planını açıkladı

Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, yaptığı paylaşımda, “Acil söndürülmesi gereken yangınlar var ama orta vadede halkımızı zenginleştirecek vizyon da şart. Ateşler söndürülür ama kalkınma için başka bir kafa lazım. Bu ancak şampiyonlar ligi insan kaynağı ve bolca yabancı yatırım ile olur. O da sadece bizde var” ifadesini kullandı.

Kılıçdaroğlu, video ise şöyle konuştu:

* Sevgili halkım, size yine çalışma tahtamın önünden sesleniyorum. Türkiye’yi, dünya ile rekabet eden bir ülke haline getireceğiz. Geleceğin teknolojilerini bugünden üreteceğiz. İnsanımızı rekabetçi kur, ucuz iş gücü yalanları ile fakirleştirdiler. Onuruyla çalışanlar, hayat pahalılığı altında eziliyor. Türkiye dünyanın ucuz iş gücü deposu değil. Türkiye, Batı’nın mülteci kampı da değil. Buna artık izin vermeyeceğiz. Bunu nasıl mı yapacağız? Öncelikle ortak akılla, parlak zihinlerle ülkemizi hızla bu krizden çıkaracağız.

* Bunun için gerekli yatırımı buldum. Şampiyonlar ligi ekibini kurdum. Kalıcı refaha ulaşmak içinse yeni teknolojileri üretmek zorundayız. Endüstriyel dönüşümü tamamlamak zorundayız. Yeni bir çağın içindeyiz. Bu yüzden büyük bir endüstriyel atılım yapmak ve yüksek teknoloji ürünleri üretmek gerekiyor. Dahası gençlerimizi bu yönde eğitip onlara istihdam sağlamamız gerekiyor.

“835 BİN KİŞİ DOĞRUDAN İSTİHDAM EDİLECEK”

* Adana-Mersin illerini kapsayan özel bir ekonomi bölgesi ilan edeceğiz. Bu bölge 1 milyon dekar araziyi kapsayacak beş ana kümeden oluşuyor: Yüksek Nitelikli Metal Rafinerileri, Finans Merkezi, Yüksek Teknoloji ve Bilişim Kümesi, Otomotiv Kümesi, Biyokimya ve Biyoteknoloji Alanları’nı kuracağız. Bu proje, 11 ilimizi etkileyen 6 Şubat depremi sonrasında şehirlerimizi ayağa kaldırmak ve yeniden inşa etmek için çok önemli. Çok hafif ve dayanıklı, montajı kolay ve yeni nesil inşaat malzemelerini üreteceğiz. Yeni endüstriler kuracağız. Bölge halkının geri dönmesi için istihdam yaratacağız.

* İskenderun ve Mersin limanlarını, dünyanın en büyük ve en gelişmiş yüksek teknoloji kullanan limanları haline getireceğiz. Bu limanlardan 46 ülkeye, 7 günde doğrudan deniz ulaşımı sağlayacağız. Bölge kendine özgü yasası olan, tamamen uluslararası hukukun geçerli olduğu bir bölge olacak. 835 bin kişi doğrudan istihdam edilecek. Bütün sanayi yatırımlarımız, dünyanın en gelişmiş çevre kriterlerini içeren ekvator prensiplerine uygun olarak inşa edilecek. Bütün tesisler yeşil üretime uygun bir şekilde tasarlanacak. Temiz enerji, temiz üretim ve temiz yatırımla hareket edecek. Sevgili halkım, Türkiye bunu hakediyor. Başaracağız. Sana söz, sağlıcakla kalın…