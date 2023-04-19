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19 Nisan 2023
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Kılıçdaroğlu; büyükelçilerle iftarda buluştu, mülteci mesajı verdi

Alaturka Online
Alaturka Online

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, büyükelçilere Ankara’da iftar yemeği verdi. İftar yemeğine Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da katıldı.

Kılıçdaroğlu, mülteci sorunu üzerinden elçilere “Suriye’de yaşanan acılar ülkemizin bir anlamda ülkemizin göçlerle ilticayla gelen milyonların korunduğu bir ülke pozisyona getirdi. Bu kadar ağır yükü nereye kadar çekeceğiz” dedi. Kılıçdaroğlu şunları kaydetti:

MÜLTECİ YÜKÜ

“Coğrafyamızın bir huzur dağıtan bir coğrafya değil üzüntüleri devralan bir coğrafya gibi durduğunu biliyoruz. O nedenle bu coğrafyada eğer güçlü bir Türkiye olursa Ortadoğu halkları da bizi örnek alıp kendi ülkelerinde demokrasi en azından getirebilir ve bunu savunabilirler. Suriye’de yaşanan acılar ülkemizin bir anlamda göçlerle ilticayla gelen milyonların korunduğu bir ülke pozisyona getirdi. Bu kadar ağır yükü çekiyoruz, nereye kadar çekeceğiz. Suriye’de barışın olmasını istiyoruz. Bunun yolunun ve yöntemlerinin bulunması sadece bizim değil uluslararası kuruluşların da bunu gündemde tutması gerekir. Dış politikanın sorun çözen yönünü de görmüş olacağız.

6 FASIL BİZİM DÖNEMİMİZDE TAMAMLANACAK

Avrupa Birliği’ne üyelik temel hedefimiz. Elbette uygar dünyanın bir parçası olmak istiyoruz. Kadın-erkek eşitliğini bunun için istiyoruz. AB hedefimiz değişmedi. AB’nin yeni fasıl açmasını beklemeden, bütün kuralları kendi ülkemizde hayata geçirmek istiyoruz. AB üyeliği için 72 kriterden 6’sı tamamlanmadı, onu da bizim dönemimizde tamamlayacağız. Avrupa ile vize sorununu çözmek istiyoruz.”

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