Kılıçdaroğlu, çalışmalarını Meclis’teki makamında yürüttü

Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, akşam saatlerinde Meclis’e geldi.

Kılıçdaroğlu, bazı randevularını ve çalışmalarını bir süre Meclis’teki makam odasında gerçekleştirirken, partili bazı milletvekilleriyle de görüştü.

Öte yandan, CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır’ın, yarın Genel Kurul’da milletvekili dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin raporun görüşülmesi bekleniyor. Başarır’ın bu konuyla ilgili olarak Kılıçdaroğlu’nu bilgilendirdiği belirtildi. (DHA)