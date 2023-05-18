Kılıçdaroğlu canlı yayında konuşuyor

Resmi olmayan sonuçlara göre 14 Mayıs seçimlerinde cumhurbaşkanı adayları Recep Tayyip Erdoğan, 27 milyon 88 bin 360; Kemal Kılıçdaroğlu, 24 milyon 568 bin 196; Sinan Oğan, 2 milyon 829 bin 634 oy aldı. Oğan ilk turda elenirken, yüzde 50+1’i bulamayan Erdoğan ve Kılıçdaroğlu ikinci tura kaldı.

Sinan Oğan’ın hangi ittifakı destekleyeceği merakla beklenirken, Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, canlı yayında açıklama yapıyor:

– 28 Mayıs günü devletimiz ve milletimiz için çok önemli bir seçime gidiyoruz. İki aday ve iki farklı anlayış daha önce bir seçim olmamış gibi sıfırdan milletimizin karşısına çıkacak. Başta ilk turda bize inanan bizi destekleyen tüm vatandaşlarıma yürekten teşekkür ediyorum.

ERDOĞAN’IN İFTİRA KAMPANYALARI

– Daha önce de belirttiğim gibi ilk turda sandıktan memnuniyetsizlik ve değişim mesajı çıktı. Erdoğan’ın küstahlığına dur dedik. İktidar partisinin oyları eridi.

DAHA MERT BİR RAKİP GÖRMEK İSTERDİM

– Maalesef bir demokrasi şöleni ve huzur havasında geçmesi gereken seçim süreci Erdoğan’ın iftira kampanyalarıyla gölgelendi. Ben karşımda daha mert, daha yürekli bir rakip görmek isterdim.

SİYASİ KÜLTÜRÜMÜZ BİR KEZ DAHA LEKELENDİ

– Bu ülkenin vatandaşı da miting meydanlarında montajdan medet ummayan adayları hak ediyordu. Yürekli insanları hak ediyordu. Siyasi kültürümüz bir kez daha lekelendi. Ancak milletimizi iftira ve karalama kampanyalarıyla aldatmaya çalışanlar amaçlarına ulaşamadı.

KİMİNİN ELİ İSTEMEYE İSTEMEYE ERDOĞAN’A GİTTİ

– Sonuçta milletimiz ilk turda yetkiyi iktidar vermeyerek bu sistem ve zihniyetten memnuniyetsizliğini açık şekilde ortaya koydu.

– Milletimiz bize de çok etkili bir mesaj verdi. Kimi vatandaşlarımız sandığa gitmedi. Kimi sandıkta tepkisel oy kullandı. Kiminin de eli istemeye istemeye Erdoğan’a gitti.