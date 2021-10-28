CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Muğla STK Muhatlar ve Kanaat Önderleri buluşmasında konuştu Kılıçdaroğlu canlı yayında şok olayı anlattı. "Ben isyan etmeyeyim de kim isyan etsin!" dedi BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join #kemalkılıçdaroğlu #chp #canlıyayın #şok #haber #gündem #siyaset #kılıçdaroğlu #yurttaştv
Anasayfa Alaturka Online Kılıçdaroğlu canlı yayında şok olayı anlattı! “Ben isyan etmeyeyim de kim isyan...