Kılıçdaroğlu canlı yayında şok olayı anlattı! “Ben isyan etmeyeyim de kim isyan etsin!”

Yazan:
Alaturka Online
-



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Muğla STK Muhatlar ve Kanaat Önderleri buluşmasında konuştu Kılıçdaroğlu canlı yayında şok olayı anlattı. "Ben isyan etmeyeyim de kim isyan etsin!" dedi BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join #kemalkılıçdaroğlu #chp #canlıyayın #şok #haber #gündem #siyaset #kılıçdaroğlu #yurttaştv

ALATURKA AİLESİ ÜYELERİ NE DİYOR?