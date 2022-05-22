Kılıçdaroğlu, Çerkes sürgünü anma törenine katıldı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 158 yıl önce Kafkasya’daki yurtlarından koparılan 1.5 milyon Çerkes’in sürgün edilmesinin yıl dönümünde İstanbul Kartal’da düzenlenen anma törenine katıldı.

Sürgünün yıl dönümü olarak kabul edilen 21 Mayıs’taki anma programı, Kartal Dragos Su Sporları İskelesi yanında bulunan ve heykeltıraş Arsen Gushapsha tarafından yapılan ‘Hayat Ağacı’ isimli sürgün anıtının önünde gerçekleştirildi.

Kartal Belediyesi ve Kafkas Dernekleri Federasyonu’nun (KAFFED) birlikte düzenlediği anma etkinliğine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, İstanbul Büyükşehir Belediye CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı, CHP Kartal İlçe Başkanı Efendi Argunşah, KAFFED Başkanı Prof. Dr. Ümit Dinçer, derneğin yönetim kurulu üyeleri, Kartal Belediye Başkan Yardımcıları, çok sayıda Meclis üyesi ve birim müdürü katıldı. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Maltepe’de düzenlenen ‘Milletin Sesi’ mitinginden sonra tören alanına geldi. Kılıçdaroğlu, beraberindekiler ile birlikte anıta çelenk ve karanfil bıraktı.

Anıta karanfil bıraktıktan sonra bir konuşma yapan Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Çerkes sürgününün acısını derinden hissettiklerini belirterek, “Bugün, CHP Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ve parti büyüklerimizle Maltepe mitinginden sonra çok önemsediğimiz bir anmaya katıldık. Tüm Çerkes kardeşlerimizin acısını yürekten paylaşıyoruz. Diliyoruz ki, böyle acılar bir daha yaşanmasın” dedi.

Anma etkinliğinin ardından yetkililer Dragos Su Sporları Merkezi’ni ziyaret ederek minik sporcularla bir araya geldi. Sporcu çocuklarla sohbet eden Başkan İmamoğlu, “Hepinize başarılar diliyorum, inşallah olimpiyat şampiyonu olduğunuz günleri de göreceğiz” dedi.