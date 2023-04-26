Kılıçdaroğlu: Çeteler ve kirli vakıfların himayesinde çok tehlikeli oyunlar oynuyorlar

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, “yayınladığı “Kirli işler” başlıklı videoda şu ifadeleri kullandı:

* Sevgili halkım, bundan aylar önce, önümüzde uzun bir mücadele, ıstırap dolu bir süreç ve korkunç kara propagandalar var demiştim. Tam da beklediğim gibi oluyor. Büyük çaplı ve bol kaynaklı iftira kampanyaları ve muhalefeti engelleme çabaları ile karşı karşıyayız.

* Hileciler, yalancılar, düzenbazlar, kışkırtıcılar, troller, sabotajcılar, lüks hayat yaşayan çete patronlarının parasıyla bir araya getirildi. Ayrıca Erdoğan’ın prens ve prenseslerinin milyar dolarlık vakıfları, kirli kampanya merkezlerine dönüştürüldü. Şimdi bu çeteler ve kirli vakıfların himayesinde çok tehlikeli oyunlar oynuyorlar.

“YA BİTECEKLER YA KALACAKLAR”

* Türk milletini birbirine düşürüyorlar. Bu seçimi manipüle etmek için ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar. Çünkü bu onlar için hayat memat meselesi. Ya bitecekler ya kalacaklar. Düşünün, kendinizi bir an için onların yerine koyun. Şu ana kadar başarılı oldukları şeyler yok değil.

* Mesela halktan çalışan 418 milyar doları geri alacağım dediğim kampanya filmimizin televizyonlarda yayınlanmasını engellemeyi başardılar. Eyvallah. Ben de defalarca kendilerine sert olacağımı söylemiştim. Dolayısıyla yiğide savaş bayramdır, unutmayın. Böyle gelsinler, hepsi gelsin.

“SİZ KİMSİNİZ ARKADAŞ?”

* WhatsApp ve Telegram gruplarından her gün binlerce dezenformasyon haberi yayıyorlar. İstanbul Sultanbeyli’de bir matbaa, CHP logosuyla partimizin terör yanlısı gibi gösteren sahte parti broşürü basıyor. Yeni değil bunlar.

* Mansur Başkan’ın Ankara’da kazanacağını anladıkları an, su sayaçlarını teröristler okuyacak demeye başlamışlardı. Ekrem Başkan’ın İstanbul’u alacağınız anladıkları an, Pontus’u montusu bırakmadılar. Kurtuluş Savaşı gazisi torununa etmedikleri iftira kalmamıştı.

* Yav demeyeyim diyorum da, bana da yok PKK yok başka terör örgütü, türlü iftiralar. Bu eli kanlı katillerin saldırdığı tek lidere diyorlar. Beni ne terör örgütleri ne beşli çeteler ne ağalar ne babalar yolumdan çevirememiş. Siz kimsiniz arkadaş ya? İnsan bir ayna karşısına geçer, insan bir çapına bakar ya.

“ÇETELERİN TELEFONLARI ACI ACI ÇALMAYA BAŞLAYACAK”

* Neyse, sevgili halkım, ben size bu işin sonunda ne olacağını söyleyeyim. Sonunda Hak galip gelecek, halk galip gelecek. Zaten sonrasını siz de biliyorsunuz. Bu çetelerin telefonları acı acı çalmaya başlayacak. O kabusu yaşayacaklar.

* Peki siz bu süreçte ne yapacaksınız? Ey kalbi güzel, ruhu temiz halkım. Siz nezaketi elden bırakmayacaksınız. Siz onlar iyi oldukları için değil, siz iyi olduğunuz için nezaketi elden bırakamazsınız. Yoksa onların ki saf kötülük, su katılmamış kötülük.

* Ama onların kötülüğünün sizin temiz kalbinizi zehirlemesine izin vermeyin. Çünkü kanatları vardır kalbin, sevince uçar, sevilmeyince göçermiş. Değmez bunlara, vallahi değmez. Siz sevin birbirinizi. Çok az kaldı halkım, çok gaz. Ha gayret!