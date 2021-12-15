Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu İstanbul Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile görüşmesinin sonrasında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Kılıçdaroğlu CHP'nin asgari ücret teklifini de açıkladı. Asgari ücretin dolar kuru karşısında eridiğini söyleyen Kılıçdaroğlu "5 bin 376 lira en az asgari ücret verilmeli" dedi. BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join #kemalkılıçdaroğlu #asgariücret #chp #ekonomi #dolar #haber #yurttaştv
Anasayfa Alaturka Online Kılıçdaroğlu CHP’nin asgari ücret teklifini açıkladı! İşte o rakam!