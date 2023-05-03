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3 Mayıs 2023
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Kılıçdaroğlu: Çok talep geldi, paylaşıyorum o zaman

Alaturka Online
Alaturka Online
Gündem

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Emekli, çiftçi, müzisyen, motorkurye, balıkçı, genç ve çocukların “değişim” mesajı verdiği seçim şarkısını paylaşan Kılıçdaroğlu, “Haydi şarkımıza yönelik çok talep geldi, paylaşıyorum o zaman” ifadelerini kullandı.

KAZIM KOYUNCU’NUN “HAYDE” ŞARKISININ SÖZLERİ DEĞİŞTİRİLDİ

Ayrıca Kazım Koyuncu’nun “Hayde” şarkısının kullanıldığı videoda sözler şu şekilde değiştirildi:

“Haydi umuda haydi / Haydi bolluğa haydi / Haydi kazanalım haydi / Bıktık usandık haydi / Cana tak etti haydi / Haydi kazanalım haydi / Haydi adalete haydi / Haydi eşitliğe haydi / Haydi gülelim haydi / Haydi hak ettik haydi / Haydi kazanalım haydi /

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