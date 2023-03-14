Kılıçdaroğlu: Cumhur İttifakı kadına şiddeti savunan bir birlikteliğe dönüşmüştür

Yeniden Refah Partisi (YRP) Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Doğan Aydal, Cumhur İttifakı’na katılım için sundukları 30 maddenin de AKP tarafından kabul edildiğini söyledi.

İddiaya göre AKP’nin kabul ettiği maddeler arasında kadına yönelik şiddeti önleme yasası olarak bilinen 6284’ün kaldırılması da var.

“MÜTEDEYYİN GENÇLERİN YERİ DE MİLLET İTTİFAKI”

Gelişmelerin ardından, Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Kılıçdaroğlu, mesajında “Son gelişmeler şunu net göstermiştir ki, mütedeyyin gençlerin yeri de Millet İttifakıdır. Üzülerek görüyorum ki, Cumhur İttifakı kadına şiddeti savunan bir birlikteliğe dönüşmüştür…” dedi.