Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı adayı olsa destekler misiniz? CHP’nin kalesi Bakırköy’de sorduk!

CHP 'nin kalesin Bakırköy 'de son günlerin en çok tartışılan konularından biri olan "Kemal Kılıçdaroğlu 'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığı" meselesini sorduk. İşte yurttaşların cevapları… BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join #kemalkılıçdaroğlu #seçimler #receptayyiperdoğan #cumhurbaşkanlığıseçimleri #başkanlıksistemi #milletittifakı #cumhurittifakı #haber #haberler #haberizle
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