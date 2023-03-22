Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı adaylığı için YSK’ya başvurdu

Millet İttifakını oluşturan altı partinin liderlerinin imzalarının bulunduğu ittifak protokolü, Yüksek Seçim Kurulu’na sunuldu.
Daha sonra CHP Grup Başkanvekilleri ile Millet İttifakı’nı oluşturan partilerin temsilcileri, Kemal Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığı için YSK’ya başvurdu.
Dün de Cumhur İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yüksek Seçim Kurulu’na 14 Mayıs’ta gerçekleşecek seçimlerde cumhurbaşkanı aday olmak için başvuruda bulunmuştu.
AYRINTILAR GELECEK