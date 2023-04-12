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12 Nisan 2023
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Kılıçdaroğlu: Cumhurbaşkanı olarak beni rahatlıkla eleştirebileceksiniz

Alaturka Online
Alaturka Online


CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bu akşam Twitter hesabında; “Sana söz” sloganıyla başlattığı seçim kampanyasının yeni videosunu paylaştı.

“KORKUNÇ TRAVMALAR YAŞATTI ÇOCUKLARA”

Kılıçdaroğlu, videoya “Cumhurbaşkanı olarak beni rahatlıkla eleştirebileceksiniz. O, bugüne dek 200 bin kişiye soruşturma açtırdı. En acısı, yalnızca 2021 yılında 305 çocuğu dava etti. Çocukların 101’i 12-14 yaş arasındaydı. Korkunç travmalar yaşattı çocuklara. Ben asla bunları yapmayacağım” notunu düştü.

“ELEŞTİRDİĞİN İÇİN ASLA VE ASLA BAŞINA BİR İŞ GELMEYECEK”

Kılıçdaroğlu, videoda ise şunları söyledi:

“Sana söz. Millet İttifakı iktidarında beni özgürce ve korkmadan eleştirebileceksin. Eleştirdiğin için asla ve asla başına bir iş gelmeyecek. Sana söz, 85 milyonun Cumhurbaşkanı olacağım.”

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