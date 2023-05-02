Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı seçilirse ilk onları ziyaret edecek

Van’da, 23 Ekim ve 9 Kasım 2011 tarihlerinde 7,2 ve 5,6 büyüklüğünde iki deprem yaşandı. O depremlerinde resmi rakamlara göre 644 kişi yaşamını yitirdi. Deprem sonrası Van’da öncelikle çadır, ardından konteyner kentler kuruldu. Zamanla kalıcı konutlar yapılarak bu konteyner kentler kaldırıldı. Ancak Tuşba ilçesine bağlı Seyrantepe Mahallesi’nde aradan 12 yıl geçmesine rağmen 72 aile, 120 konteynerin bulunduğu alanda hala deprem koşullarında yaşıyor.

SELVİ KILIÇDAROĞLU GÜNDEME GETİRMİŞTİ

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu, geçen hafta o aileleri ziyaret ederek, “Konteyner Gettosu” diye nitelemişti.

Kemal Kılıçdaroğlu, bugün Van’da düzenlenen miting sonrası yaptığı açıklamada o aileleri hatırlatarak, Cumhurbaşkanı seçildikten sonra önce o aileleri ziyaret ederek, sorunlarını çözüp helallik alacağını söyledi.

“12 YIL GEÇTİ HALA YÜZE YAKIN AİLE BARAKALARDA OTURUYOR”

Kılıçdaroğlu şöyle konuştu:

“Van’da 2011’de deprem oldu. Ben o depremde buraya geldim. Bir gecede burada kaldım. Ertesi gün depremzedelerle buluştum. 12 yıl geçti hala yüze yakın aile barakalarda oturuyor. Geçen hafta eşim geldi o ailelerle görüştü. Sitem ettiler haklı olarak, ‘şimdiye kadar nerelerdeydiniz?’ diye. Söz veriyorum. Vanlılara söz veriyorum. Geleceğim, Cumhurbaşkanı seçildikten sonra önce o ailelere gideceğim. Onların bütün sorunlarını çözeceğim, o zaman onlardan helallik isteyeceğim.”