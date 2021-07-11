Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanlığı adaylığıyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulunuyor…





CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanlığı tartışmalarına ilişkin, "Ülkesini seven her vatandaşın elini vicdanına koyup şunu düşünmesi lazım, "bu memlekete nasıl bir cumhurbaşkanı olmalı?" asıl sorumuz bu olmalı. Eğer bir cumhurbaşkanı arıyorsak önce niteliklerini kafamızda oluşturmamız gerekiyor" diye konuştu. Edirne’de Muhtarlar Buluşması’nda konuşan CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, "Türkiye’nin yeni bir başlangıç yapması lazım, Bu ülkede ben çöp konteynerından beslenen milyonları görmek istemiyorum" düşüncesini dile getirdi. Cumhurbaşkanlığı adaylığı tartışmalarına ilişkin olarak, "Bir cumhurbaşkanı arıyorsak önce kafamızda niteliklerini oluşturmamız gerekiyor" dedi, aranan nitelikleri sıraladı. Kılıçdaroğlu, "Bir ülkede demokrasi istiyorsak demokrasiyi kökleştirmemiz lazım. Coğrafyanın her yerinde demokrasi olmalı. Demokrasi bizim için vazgeçilmez bir temel unsur olmalı. Gerçek anlamda muhtarlık olmazsa demokrasi olmaz." diye konuştu. #kemalkılıçdaroğlu #cumhurbaşkanlığı #haber #chp #cumhuriyethalkpartisi #haberler #haberizle #canlıyayın