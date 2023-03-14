Kılıçdaroğlu: Cumhurbaşkanlığımın iki önemli hedefi var

Millet İttfakı’nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Hatay Kuşaklı’da Suriye sınırına gitti. Kılıçdaroğlu, ziyaretiyle ilgili Twitter hesabından paylaştığı mesajlarda “Bir konuda kararlığımın devam etiğini milletime söylemek için geldim” dedi.

“CUMHURBAŞKANLIĞIMIN 2 ÖNEMLİ HEDEFİ VAR”

Paylaşımlarında “Cumhurbaşkanlığımın 2 önemli hedefi var: Birincisi Suriyelileri vatanlarına kavuşturmak. İkincisi ise, İran üzerinden kaçak gelenleri, İran’a geri göndermek” diyen Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:

* “Sokak ve mahallelerimizi sahiplerine geri vermek zorundayız. Ancak bu Necip Milletimize de ırkçılık gibi bir leke sürmeyecek biçimde, hassas bir şekilde yapmak zorundayız. Bunun üzerinde çalışıyoruz. Büyük ve uluslararası bir projeyi koyacağım milletimizin önüne.

“SINIRI HER TÜRLÜ KAÇAK GEÇİŞE, CUMHURBAŞKANLIĞIMIN İLK HAFTASINDA KAPATACAĞIM”

* Çalıştığımız programda hem sığınmacı işini çözmek hem de bu süreçte Türkiye için Akdeniz bölgesinde önemli bir siyasal liderlik rolü oluşturmak var. Milletimiz sabretsin, çok kısa sürede bilgilendireceğiz.

* İkinci meselem, her türlü kaçak girişi durdurmak. Bize göre mesele çok basit: Sınırın güvenliği ulusal güvenliktir. Sınır güvenliği, egemen bir ulusun en temel ve gerekli sorumluluğudur. Sınırını koruyamayan egemen olamaz.

* Özetle, Suriyeli misafirlerimizle 2 senede vedalaşacağız. Sınırı ise her türlü kaçak geçişe, cumhurbaşkanlığımın ilk haftasında kapatacağım.”