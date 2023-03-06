Kılıçdaroğlu: Değişimin temsilcisi olarak karşınızdayım

Cumhurbaşkanı adayı olan CHP lideri Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi Genel Merkezi’nde gerçekleştirilen Altılı Masa toplantısının ardından geldiği CHP Genel Merkezi önünde kendisini bekleyen vatandaşlara seslendi.

Kılıçdaroğlu’nun konuşması öncesi, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sahneye Cumhurbaşkanı yardımcısı olarak çağrıldı.

“HUZUR İÇİNDE YAŞAMAK, BİRLİKTE YAŞAMAK İSTİYORUZ”

Ardından söz alan Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

* “Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş ile birlikte bir yola çıktık. Huzur içinde yaşamak, birlikte yaşamak istiyoruz.

* Bugün bir adaydan öte bir değişimin temsilcisi olarak karşınızdayım. Uzun zamana yayılan emeğin, özveriyle ilmek ilmek örülmüş bir ortak aklın sözcüsü olarak sizlerleyim. Ben ve ittifakımız, bu ülkeyi akılla, erdemle, liyakatla yönetmeye adayız. Sadece ben değil, 84 milyon aday.”