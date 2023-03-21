Kılıçdaroğlu: Depremde yıkılan binaları beş kuruş almadan yapacağız

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde düzenlenen Millet Buluşması’na katıldı.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, “Nurdağı’ndan söz veriyorum. Yıkılan bütün binaların yerine yenisi yapılacak, sahiplerine teslim edilecek. 5 kuruş para almayacağız” ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu’nun satırbaşları şöyle:

*Çok acı çekiyoruz. Sizlerin çektiği acıyı hepimiz çekiyoruz. Her çocuğun karnının doyduğu bir Türkiye, her evde huzurun olduğu bir Türkiye. Hiç kimse ne kimliğinden ne inancından ne yaşam tarzından ötürü ötekileştirilmesin.

* Bir çocuğumuz açsa 85 milyon açtır o gün. Beraber olmanın, beraber aynı şarkıları, türküleri söylemenin yolunu bulmak zorundayız.

Çok ayrıştık, kutuplaştık. Türkiye’nin buradan çıkması lazım. Pek çok sorunla cebelleşip duruyoruz. Bunları aşacağız, beraber birlikte bütün sorunları aşacağız.

*Bireysel hiçbir idealim yok. Ama bu toplumun büyümesi, gelişmesi lazım. Ortadoğu’nun, Akdeniz’in en güçlü ülkesi Türkiye olabilir. Önünde siyaset kurumundan başka hiçbir engel yok.